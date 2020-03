Sale l’attesa in vista dell’annuncio dell’organizzazione del torneo di Wimbledon che nelle prossime ore renderà nota la propria decisione in merito all’edizione 2020 del torneo più affascinante del mondo. Tutti gli appassionati di tennis attendono con ansia la decisione che dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi, condizionale d’obbligo dato che tempistiche precise non ne sono state date.

Come noto, a causa del Coronavirus, il calendario tennistico sta subendo molte variazioni, con il Roland Garros ad esempio che è slittato sino al mese di settembre. Per quanto concerne Wimbledon però, è più complesso uno spostamento dato il meteo e l’oscurità che nei periodi non di piena estate rappresenta un problema in quel di Londra. L’ipotesi principale è quella di prendere lo slot lasciato libero dalle Olimpiadi. Dunque tennisti e tenniste sono pronti a tutto, quest’oggi si dovrebbe sapere le Wimbledon 2020 si giocherà o meno.

