Stanislas Wawrinka ha da poco compiuto 35 anni e lo ha fatto senza il solito calore di amici e parenti dato che al momento si trova in quarantena a causa del Coronavirus. Il tennista svizzero, ha postato un video ironico della sua ‘festa’ di compleanno, tra mille virgolette dato che non gli è stato possibile organizzare un vero e proprio party. A cena però sono accorsi per fargli compagnia tanti Stanislas… ecco il video di Wawrinka che ironizza un po’ sul momento davvero anomalo.

Valuta questo articolo