Nemmeno in periodo di Coronavirus la famiglia Nara riesce a superare i propri dissapori, rimanendo distaccata e lontana senza volontà di chiarirsi.

Il papà di Wanda non vuole assolutamente avere rapporti con la figlia, secondo lui allontanatasi a causa di Mauro Icardi, suo attuale marito. Intervenuto ai microfoni del giornalista argentino Ulises Jaitt, Nara senior ha ammesso: “i miei nipoti sono molto protetti e mi dà tranquillità, soprattutto per i ragazzi. Non ho avuto alcuna conversazione con mia figlia e non mi interessa averla. Sono ferito per le cose che sono successe e il modo in cui sono accadute. Penso che sia a causa del suo partner, della mia ex compagna o della situazione che stanno vivendo”.

Valuta questo articolo