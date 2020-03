Il weekend di gara del Gp d’Australia inizia ufficialmente domani: i piloti saranno protagonisti della tradizionale conferenza stampa del giovedì, mentre venerdì si accenderanno ufficialmente i motori, salvo imprevisti legati ai casi di Coronavirus che si sono manifestati in terra australiana nelle ultime ore.

Pronto a dare battaglia ai suoi rivali, Max Verstappen si è mostrato carico e motivato alla vigilia dell’esordio stagionale: “mi sento bene, stiamo spingendo forte come squadra. Siamo rimasti soddisfatti dei nostri test a Barcellona. Abbiamo completato un buon chilometraggio, le cose sono andate bene in maniera abbastanza agevole ed è esattamente quello che volevamo. Anche Honda si sta impegnando a fondo. Dall’anno scorso hanno fatto molto. Il vero vantaggio è dato da quello che produrrà lo sviluppo. I miei colloqui per il contratto sono stati piuttosto semplici, mi fido della squadra. Abbiamo le persone giuste e tutto ciò che ci serve per competere, soprattutto con la dedizione della Honda. Io vorrei iniziare la stagione forte, ma non sapremo esattamente dove saremo fino al Q2 e Q3 di sabato a Melbourne”.

Valuta questo articolo