Nel mese di maggio sono cancellati il Trofeo Vela & Golf (15 – 17 maggio) e il Trofeo Challenge Boeris (23 maggio). Annullato l’evento principale del mese di giugno, uno degli appuntamenti di maggior richiamo nel calendario mediterraneo, la Loro Piana Superyacht Regatta, per la quale era previsto l’arrivo a Porto Cervo dal 2 al 6 giugno di circa seicento persone tra armatori, velisti, media e ospiti. Si sta lavorando alla possibilità di svolgere successivamente la tappa della Audi 52 Super Series Porto Cervo & TP52 20th Anniversary Invitational, cancellata invece la YCCS Global Team Racing Regatta (24 – 27 giugno).

Attualmente l’apertura dello YCCS è prevista per il 21 maggio, data che tuttavia potrebbe subire variazioni. Considerato questo slittamento, lo Yacht Club Costa Smeralda sta verificando la fattibilità di allungare la stagione nel mese di ottobre al fine di recuperare i mesi di chiusura forzata imposti dall’emergenza.

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, commenta così: “La crisi a livello globale del Covid-19 caratterizzata da incertezza ci ha costretto a malincuore ad annullare gli eventi di maggio e giugno. Come YCCS stiamo facendo il possibile per prendere decisioni responsabili che tutelino la sicurezza e la salute dei partecipanti agli eventi così come dei nostri soci, partner e dello staff. Ci stiamo anche adoperando per trovare soluzioni e iniziative che abbiano dei risvolti positivi, sia per l’attività del nostro sodalizio che per il territorio, come il prolungamento della stagione. Mai come ora lo sport della vela ci ricorda quanto sia importante coltivare i valori della solidarietà e della pazienza. L’auspicio è che attraverso questi, come un unico grande equipaggio sulla stessa barca mentre si fronteggia una burrasca, possiamo tutti affrontare con il giusto spirito la situazione difficoltosa che stiamo vivendo.”

Tutte le informazioni relative a eventuali sviluppi legati alle attività dello YCCS in relazione alla crisi del Covid-19 verranno pubblicate nella sezione dedicata.