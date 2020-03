Sono passati ieri due mesi esatti dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gigi, morti in un terribile schianto aereo mentre si trovavano in volo in elicottero. Nonostante il mondo stia facendo i conti con una pandemia il Black Mamba e la sua figlia 13enne sono sempre nel cuore di tutti i loro cari, degli appassionati di basket e in generale degli amanti di sport.

Chi sicuramente non riuscirà mai a dimenticarsi di loro e li omaggia ogni qualvolta ne ha l’occasione è Vanessa Bryant, moglie di Kobe e madre di Gianna. La dolce metà dell’ex stella NBA ha pubblicato un post dolcissimo nel quale Kobe parla della passione per il basket della figlia Gigi, della sua bravura e competitività. Il video è stato accompagnato da due cuori infranti.

Visualizza questo post su Instagram 💔💔 Un post condiviso da Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) in data: 26 Mar 2020 alle ore 5:37 PDT

