Ronaldo il Fenomeno non bada a spese per il suo Valladolid, riempiendo i propri giocatori di regali per ringraziarli delle vittorie ottenute in campo. Poco importa se nell’ultima uscita con la Real Sociedad sia arrivata una sconfitta, il brasiliano ha premiato comunque la squadra per il successo maturato contro l’Espanyol.

Stando a quanto riferito da Marca, Ronaldo ha regalato a ogni componente della rosa un nuovo iPhone e un biglietto aereo per le prossime vacanze. Regali sicuramente apprezzati dai giocatori, che già in passato avevano ricevuto particolari attenzioni da Ronaldo. Il brasiliano infatti, al termine della scorsa stagione, aveva pagato una vacanza premio a Formentera per l’intera squadra dopo il raggiungimento della salvezza. Non c’è che dire, un Fenomeno non solo in campo ma anche dietro la scrivania.

