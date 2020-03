Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello, sono stati ospiti degli studi di Skysport questo pomeriggio, per parlare di Coronavirus e non solo. La bella Francesca è stata interpellata in merito alle doti da musicista di Vale, doti confermate dalla Novello sopratutto per quanto concerne un aspetto: “Non ho mai sentito suonare Valentino la chitarra, ha negato anche a me questo piacere! Ma è un ottimo DJ, se dovesse decidere di fare una carriera nella musica, farei la ballerina per lui!” Sembra dunque che Valentino Rossi sia un ottimo dj, chissà che l’idea di Francesca non possa diventare realtà in futuro…

