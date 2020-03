Il Valencia deve fare i conti con una tremenda emergenza Coronavirus, il club spagnolo infatti ha annunciato tramite una nota ufficiale come il 35% della propria squadra sia stato contagiato.

Ecco il comunicato della società: ‘il Valencia CF conferma nuovi casi di Coronavirus COVID-19 in giocatori e tecnici della prima squadra. Tutti sono casi asintomatici e sono nelle loro case con monitoraggio medico e misure di isolamento, svolgendo normalmente il piano di lavoro programmato. Nonostante le rigide misure adottate dal Club dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un’area confermata ad alto rischio dalle autorità italiane giorni dopo, allontanando il personale dall’ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione intrinseca alla partita ha causato circa il 35% dei casi positivi. Valencia CF si avvale di questo nuovo test per l’elevata contagiosità virale per insistere sul fatto che la popolazione rimanga a casa e segua rigorosamente tutte le misure igieniche e di prevenzione già pubblicate. Allo stesso modo, rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione da coronavirus che sono in isolamento domestico‘.

Valuta questo articolo