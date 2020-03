L’Atalanta dovrà fare a meno del proprio portiere nel match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Valencia, Gollini infatti non scenderà in campo per un problema alla mano.

Il portiere nerazzurro ha riportato un infortunio al mignolo sinistro, provando comunque a stringere i denti prendendo un anestetico. Niente da fare però, troppo forte il dolore che lo ha spinto a non rischiare. Queste dunque le formazioni ufficiali per il match di questa sera:

Valencia: Domenech; Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya; Ferran, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo, Gameiro

Atalanta: Sportiello, Caldara, Palomino, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Papu Gomez

