Tutti devono rispettare la quarantena se sperano di limitare i contagi di coronavirus e sconfiggere il prima possibile la pandemia. Anche Valentino Rossi, dunque, come tutti i suoi colleghi del mondo a due ruote, sta trascorrendo il suo tempo a casa, in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello e della madre Stefania, come raccontato da lui stesso nei giorni scorsi.

Non mancano, fortunatamente, le passeggiate all’aperto: giro al laghetto con Ulisse e Penelope, i bellissimi cani del Dottore, per Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello. “Giro al laghetto giorno due, cosa dici Franci? Tutto a posto? i ragazzi come stanno? Bene?“, ha affermato il pilota Yamaha in una storia Instagram pubblicata dalla sua dolce metà.

