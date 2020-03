Arriva dalla Spagna una tragica notizia: l’Atletico Madrid è costretto a dire addio ad un giovanissimo della formazione U14. Il giovanissimo Christian Minchola è infatti deceduto oggi, per causa ancora ignote. La squadra ha deciso di esprorre la bandiera a mezz’asta al Wanda Metropolitano in segno di lutto.

“Christian Minchola (19/02/2006) è deceduto all’età di 14 anni. Christian, attaccante di Infantil C, si è unito alla nostra Accademia nella stagione 2013-14 nella fase pre-Benjamin e stava affrontando la sua sesta stagione da rojiblanco. Nella stagione 2014-15, faceva parte dell’Atletico Madrileño Benjamin B; nel 2015-16, Atletico de Madrid Benjamin C; nel 2016-17, Atletico Madrid Alevin G; nel 2017-18, Atletico de Madrid Alevin D; nel 2018-19, Atletico de Madrid Infantil I e nel 2019-20, Atletico de Madrid Infantil C. Come annunciato dal nostro Ceo, Miguel Angel Gil, la bandiera al Wanda Metropolitano sarà a mezz’asta in onore di Christian Minchola e di tutti gli atleti che sono morti nelle ultime settimane. Il Club Atletico de Madrid, a nome del suo presidente, Enrique Cerezo, del suo Ceo, Miguel Angel Gil, del Consiglio di amministrazione e di tutti i suoi dipendenti, desidera esprimere le sue sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Christian Minchola per una perdita così irreparabile. Riposa in pace“, questa la nota ufficiale dell’Atletico Madrid.