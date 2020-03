Sorprendente eliminazione per il Tottenham che, davanti ai propri tifosi, cede al Norwich fallendo l’accesso ai quarti di finale di FA Cup. Una serata stregata per gli uomini di Mourinho, passati in vantaggio con Vertonghen prima del pari di Drmic a 12 minuti dalla fine.

Ai rigori ci pensa Tim Krul a mandare avanti il Norwich, parando i penalties di Parrott e Gedson Fernandes. L’errore di quest’ultimo scatena poi un gruppo di tifosi, scagliatisi in maniera veemente nei confronti del portoghese. Una scena che non piace a Eric Dier che, dopo la fine del match, scavalca alcune file di seggiolini vuoti per affrontare a muso duro un tifoso che avrebbe insultato Fernandes. Solo l’intervento degli steward evita il peggio, allontanando Dier dai supporters del Tottenham.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands. pic.twitter.com/ZAWNPpf3UH — betclever (@bet_clever) March 4, 2020

