Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno regolarmente dal 24 luglio al 9 agosto, Thomas Bach conferma le date per i Giochi estivi, allontanando la minaccia Coronavirus.

Intervenuto ad un incontro straordinario organizzato dal CIO per discutere della situazione delle prossime Olimpiadi alla luce dell’emergenza sanitaria a livello mondiale, il numero 1 del Comitato Olimpico ha ammesso: “ci stiamo preparando per il successo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il CIO, in collaborazione con tutte le autorità e i Comitati olimpici nazionali (CNO), è pienamente impegnato per il successo delle Olimpiadi di Tokyo a partire dal 24 luglio“.

