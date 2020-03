Il dibattito sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 rimane sempre molto serrato, la pandemia di Coronavirus mette a rischio i Giochi e, al momento, non si sa se si svolgeranno oppure no. Sull’argomento è intervenuta Kaori Yamaguchi, membra del comitato olimpico giapponese, che ha espresso le sue perplessità in un’intervista al quotidiano Asahi: “mi domando chi di noi possa essere contento di ospitare le Olimpiadi in luglio mentre stiamo attraversando una criticità talmente ampia a livello globale, capace di stravolgere un numero così elevato di persone?“.

Valuta questo articolo