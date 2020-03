Il Coronavirus ha imposto a tutti gli appassionati di tennis (e non solo ovviamente) regole ferree ed una clausura forzata che è davvero pesante da affrontare per veri sportivi. I tennisti si stanno dunque inventando modi alternativi per tenersi in forma e non perdere la sensibilità con la racchetta. Stop sì, ma non del tutto dunque. In giro per il mondo se ne sono viste di tutti i colori, con tennisti impegnati in allenamenti del tutto nuovi, raccolti in una compilation dall’account ufficiale dell’ATP. Ecco il video di “fantasy tennis”.

