Il Coronavirus sta seminando paura in giro per il mondo, condizionando inevitabilmente anche il mondo dello sport. In ambito tennistico già noto l’annullamento del torneo di Indian Wells, ma a livello lievemente più basso i problemi sono forse ancor più accentuati. I tennisti giustamente sollevano il problema di dover girare il mondo in giro per i tornei ITF, con la paura di contrarre il virus. Dunque un tennista italiano, Claudio Fortuna, ha deciso di lanciare una petizione per annullare i tornei ITF in programma sulla piattaforma change.org. Ecco l’appello social di Fortuna, più che condivisibile in questo momento delicato:

“Non vedo alcuna logica nel continuare a programmare e giocare ai tornei ITF in questo momento critico. Gli italiani sono costretti a rimanere a casa ma in tutta Europa e in tutto il mondo il Coronavirus si sta espandendo ogni giorno di più. Viaggiare e gareggiare non è sicuramente la risposta giusta per combattere questa malattia ed è pericoloso sia per i giocatori sia per chiunque venga in contatto con loro. In Italia abbiamo lanciato l’hashtag #iorestoacasa, credo che questa dovrebbe essere la politica utilizzata anche da ITF, fino a quando la situazione non tornerà sotto controllo“.

