Benoit Paire è considerato uno dei tennisti più eccentrici del tour ATP, “nomea” guadagnata dal francese a suon di follie. Spesso infatti in campo dà vita a scatti di nervosismo contro gli arbitri e contro se stesso, ma Paire è anche uno dei tennisti più spettacolari che c’è in giro. La sua vena un po’ folle infatti si riflette anche sul tennis, con un gioco frizzante che è molto piacevole da guardare per gli appassionati. Paire ha ammesso che il compiacimento dei tifosi è una delle sue missioni, assieme a quella più importante: divertirsi! Sì perchè il suo non è un lavoro, bensì una passione, Benoit sorride quando riesce a dare del suo meglio in campo. Quando invece ciò non accade forse sfocia un po’ troppo in sfoghi eccessivi, ma accettabili se messi sul piatto della bilancia con i grandi colpi ed i match entusiasmanti che Paire ci ha fatto vedere in questi anni. Il francese è numero 20 del mondo in questo momento, sintomo che giocare in modo aggressivo e sorprendente può pagare e non essere soltanto uno svago per il pubblico. Dunque grazie Benoit, continua a divertirci.

