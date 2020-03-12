Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, art. 1 punto 3, che autorizza lo svolgimento a porte chiuse delle sedute di allenamento per atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, la Federazione Italiana Tennis, su indicazione del Settore Tecnico, ha stilato una prima lista, di seguito riportata, dei suoi tesserati che riconosce quali atleti di interesse nazionale.
|ALVISI ELEONORA
|ANDALORO FABRIZIO
|ARNABOLDI ANDREA
|ARNABOLDI FEDERICO
|ARNALDI MATTEO
|BALDI FILIPPO
|BALZERANI RICCARDO
|BASILETTI NOEMI
|BASSO ANDREA
|BATTISTON ALESSANDRO
|BEGA ALESSANDRO
|BELLUCCI MATTIA
|BERRETTINI JACOPO
|BERRETTINI MATTEO
|BIAGIANTI MARTINA
|BILARDO JACOPO
|BOLELLI SIMONE
|BONADIO RICCARDO
|BONDIOLI FEDERICO
|BORTOLOTTI MARCO
|BRANCACCIO NURIA
|BRANCACCIO RAUL
|BRONZETTI LUCIA
|BULDORINI PETER
|CAPPELLETTI MONICA
|CARBONI LORENZO
|CAREGARO MARTINA
|CARUANA LIAM
|CARUSO SALVATORE
|CECCHINATO MARCO
|CHIESA DEBORAH
|CIAVARELLA NICCOLO’
|CINA’ FEDERICO
|COBOLLI FLAVIO
|COCCIARETTO ELISABETTA
|D’AGOSTINO STEFANO
|DAL POZZO GIULIA
|DALLA VALLE ENRICO
|DAMBROSI GIACOMO
|DARDERI LUCIANO
|DE MARCHI ANDREA
|DE MATTEO FRANCESCA
|DELAI MELANIA
|DESSI’ NICCOLO’
|DESSOLIS BARBARA
|DI GIUSEPPE MARTINA
|DI MUZIO ERIKA
|ERCOLI MATILDE
|ERRANI SARA
|FABBIANO THOMAS
|FERRANDO CRISTIANA
|FERRARA VIRGINIA
|FERRI LORENZO
|FOGNINI FABIO
|FONIO GIOVANNI
|FORTI FRANCESCO
|FRINZI MATTIA
|FURLANETTO MARCO
|GAIO FEDERICO
|GANDOLFI GIANMARCO
|GATTO GIORGIO
|GATTO MONTICONE GIULIA
|GIANNESSI ALESSANDRO
|GIGANTE MATTEO
|GIORGI CAMILA
|GIUSTINO LORENZO
|GRAMATICOPOLO BIAGIO
|GUERRIERI ANDREA
|IANNACCONE FEDERICO
|IAQUINTO ANTONIO MATTEO
|JEVTOVIC MILENA
|LORENZI PAOLO
|MAESTRELLI FRANCESCO
|MAGER GIANLUCA
|MAGGIOLI EMILIANO
|MALGAROLI LEONARDO
|MARCORA ROBERTO
|MARIANI MATILDE
|MARTINELLI GIULIA
|MASSACRI BENITO
|MAZZOLA FILIPPO
|MEDURI ANDREA
|MICELI MARCO
|MINIGHINI DANIELE
|MORONI FILIPPO
|MORONI GIAN MARCO
|MUSETTI LORENZO
|NAPOLITANO STEFANO
|NARDI LUCA
|N’GANTHA LLISO YANNICK
|NOSEI AURORA
|NOSEI GIACOMO
|OCLEPPO JULIAN
|ORNAGO FABRIZIO
|ORSO ALBERTO
|PAGANETTI VITTORIA
|PAMPANIN PIETRO
|PAOLETTI MATILDE
|PAOLINI JASMINE
|PARADISI ANNA
|PARENTI LUCA
|PASSARO FRANCESCO
|PEDONE GIORGIA
|PELLEGRINO ANDREA
|PEREGO GIULIO
|PEREZ WILSON YAIMA
|PETRILLO GRETA
|PIERI JESSICA
|PIERI TATHIANA
|PIGATO LISA
|PIRAINO GABRIELE
|QUINZI GIANLUIGI
|RAPAGNETTA DANIELE
|RICCI BEATRICE
|RICCI MATTIA
|ROCCHETTI SOFIA
|ROMANO FILIPPO
|ROSSI FEDERICA
|ROTTOLI LORENZO
|RUBINI STEFANIA
|RUGGERI JENNIFER
|SACCO FEDERICA
|SCIAHBASI LORENZO
|SCOTUZZI FEDERICO
|SENSI BENEDETTA
|SEPPI ANDREAS
|SERAFINI ASIA
|SERAFINI MARCELLO
|SILVI ARIANNA
|SIMONE ALESSANDRA
|SINNER JANNIK
|SONEGO LORENZO
|STEFANINI LUCREZIA
|TABACCO FAUSTO
|TABACCO GIORGIO
|TAMMARO MARIANO
|TEODOSESCU ALESSANDRA
|TRAMONTIN ALESSIO
|TRAVAGLIA STEFANO
|TREVISAN MARTINA
|TRIONE RICCARDO
|TURATI BIANCA
|URGESI FEDERICA
|VALENTE DENISE
|VALLETTA EMMA
|VANNI LUCA
|VASAMI’ JACOPO
|VAVASSORI ANDREA
|VERSTEEGH ALESSANDRO
|VINCENT RUGGERI SAMUEL
|VIOLA MATTEO
|ZANOLINI CAMILLA
|ZEPPIERI GIULIO
|ZIODATO SARA
|ZUCCHINI ARIANNA