Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, art. 1 punto 3, che autorizza lo svolgimento a porte chiuse delle sedute di allenamento per atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, la Federazione Italiana Tennis, su indicazione del Settore Tecnico, ha stilato una prima lista, di seguito riportata, dei suoi tesserati che riconosce quali atleti di interesse nazionale.

ALVISI ELEONORA ANDALORO FABRIZIO ARNABOLDI ANDREA ARNABOLDI FEDERICO ARNALDI MATTEO BALDI FILIPPO BALZERANI RICCARDO BASILETTI NOEMI BASSO ANDREA BATTISTON ALESSANDRO BEGA ALESSANDRO BELLUCCI MATTIA BERRETTINI JACOPO BERRETTINI MATTEO BIAGIANTI MARTINA BILARDO JACOPO BOLELLI SIMONE BONADIO RICCARDO BONDIOLI FEDERICO BORTOLOTTI MARCO BRANCACCIO NURIA BRANCACCIO RAUL BRONZETTI LUCIA BULDORINI PETER CAPPELLETTI MONICA CARBONI LORENZO CAREGARO MARTINA CARUANA LIAM CARUSO SALVATORE CECCHINATO MARCO CHIESA DEBORAH CIAVARELLA NICCOLO’ CINA’ FEDERICO COBOLLI FLAVIO COCCIARETTO ELISABETTA D’AGOSTINO STEFANO DAL POZZO GIULIA DALLA VALLE ENRICO DAMBROSI GIACOMO DARDERI LUCIANO DE MARCHI ANDREA DE MATTEO FRANCESCA DELAI MELANIA DESSI’ NICCOLO’ DESSOLIS BARBARA DI GIUSEPPE MARTINA DI MUZIO ERIKA ERCOLI MATILDE ERRANI SARA FABBIANO THOMAS FERRANDO CRISTIANA FERRARA VIRGINIA FERRI LORENZO FOGNINI FABIO FONIO GIOVANNI FORTI FRANCESCO FRINZI MATTIA FURLANETTO MARCO GAIO FEDERICO GANDOLFI GIANMARCO GATTO GIORGIO GATTO MONTICONE GIULIA GIANNESSI ALESSANDRO GIGANTE MATTEO GIORGI CAMILA GIUSTINO LORENZO GRAMATICOPOLO BIAGIO GUERRIERI ANDREA IANNACCONE FEDERICO IAQUINTO ANTONIO MATTEO JEVTOVIC MILENA LORENZI PAOLO MAESTRELLI FRANCESCO MAGER GIANLUCA MAGGIOLI EMILIANO MALGAROLI LEONARDO MARCORA ROBERTO MARIANI MATILDE MARTINELLI GIULIA MASSACRI BENITO MAZZOLA FILIPPO MEDURI ANDREA MICELI MARCO MINIGHINI DANIELE MORONI FILIPPO MORONI GIAN MARCO MUSETTI LORENZO NAPOLITANO STEFANO NARDI LUCA N’GANTHA LLISO YANNICK NOSEI AURORA NOSEI GIACOMO OCLEPPO JULIAN ORNAGO FABRIZIO ORSO ALBERTO PAGANETTI VITTORIA PAMPANIN PIETRO PAOLETTI MATILDE PAOLINI JASMINE PARADISI ANNA PARENTI LUCA PASSARO FRANCESCO PEDONE GIORGIA PELLEGRINO ANDREA PEREGO GIULIO PEREZ WILSON YAIMA PETRILLO GRETA PIERI JESSICA PIERI TATHIANA PIGATO LISA PIRAINO GABRIELE QUINZI GIANLUIGI RAPAGNETTA DANIELE RICCI BEATRICE RICCI MATTIA ROCCHETTI SOFIA ROMANO FILIPPO ROSSI FEDERICA ROTTOLI LORENZO RUBINI STEFANIA RUGGERI JENNIFER SACCO FEDERICA SCIAHBASI LORENZO SCOTUZZI FEDERICO SENSI BENEDETTA SEPPI ANDREAS SERAFINI ASIA SERAFINI MARCELLO SILVI ARIANNA SIMONE ALESSANDRA SINNER JANNIK SONEGO LORENZO STEFANINI LUCREZIA TABACCO FAUSTO TABACCO GIORGIO TAMMARO MARIANO TEODOSESCU ALESSANDRA TRAMONTIN ALESSIO TRAVAGLIA STEFANO TREVISAN MARTINA TRIONE RICCARDO TURATI BIANCA URGESI FEDERICA VALENTE DENISE VALLETTA EMMA VANNI LUCA VASAMI’ JACOPO VAVASSORI ANDREA VERSTEEGH ALESSANDRO VINCENT RUGGERI SAMUEL VIOLA MATTEO ZANOLINI CAMILLA ZEPPIERI GIULIO ZIODATO SARA ZUCCHINI ARIANNA

