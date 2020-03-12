berrettini
Hannah Peters - foto Getty

Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, art. 1 punto 3, che autorizza lo svolgimento a porte chiuse delle sedute di allenamento per atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, la Federazione Italiana Tennis, su indicazione del Settore Tecnico, ha stilato una prima lista, di seguito riportata, dei suoi tesserati che riconosce quali atleti di interesse nazionale.

ALVISI ELEONORA
ANDALORO FABRIZIO
ARNABOLDI ANDREA
ARNABOLDI FEDERICO
ARNALDI MATTEO
BALDI FILIPPO
BALZERANI RICCARDO
BASILETTI NOEMI
BASSO ANDREA
BATTISTON ALESSANDRO
BEGA ALESSANDRO
BELLUCCI MATTIA
BERRETTINI JACOPO
BERRETTINI MATTEO
BIAGIANTI MARTINA
BILARDO JACOPO
BOLELLI SIMONE
BONADIO RICCARDO
BONDIOLI FEDERICO
BORTOLOTTI MARCO
BRANCACCIO NURIA
BRANCACCIO RAUL
BRONZETTI LUCIA
BULDORINI PETER
CAPPELLETTI MONICA
CARBONI LORENZO
CAREGARO MARTINA
CARUANA LIAM
CARUSO SALVATORE
CECCHINATO MARCO
CHIESA DEBORAH
CIAVARELLA NICCOLO’
CINA’ FEDERICO
COBOLLI FLAVIO
COCCIARETTO ELISABETTA
D’AGOSTINO STEFANO
DAL POZZO GIULIA
DALLA VALLE ENRICO
DAMBROSI GIACOMO
DARDERI LUCIANO
DE MARCHI ANDREA
DE MATTEO FRANCESCA
DELAI MELANIA
DESSI’ NICCOLO’
DESSOLIS BARBARA
DI GIUSEPPE MARTINA
DI MUZIO ERIKA
ERCOLI MATILDE
ERRANI SARA
FABBIANO THOMAS
FERRANDO CRISTIANA
FERRARA VIRGINIA
FERRI LORENZO
FOGNINI FABIO
FONIO GIOVANNI
FORTI FRANCESCO
FRINZI MATTIA
FURLANETTO MARCO
GAIO FEDERICO
GANDOLFI GIANMARCO
GATTO GIORGIO
GATTO MONTICONE GIULIA
GIANNESSI ALESSANDRO
GIGANTE MATTEO
GIORGI CAMILA
GIUSTINO LORENZO
GRAMATICOPOLO BIAGIO
GUERRIERI ANDREA
IANNACCONE FEDERICO
IAQUINTO ANTONIO MATTEO
JEVTOVIC MILENA
LORENZI PAOLO
MAESTRELLI FRANCESCO
MAGER GIANLUCA
MAGGIOLI EMILIANO
MALGAROLI LEONARDO
MARCORA ROBERTO
MARIANI MATILDE
MARTINELLI GIULIA
MASSACRI BENITO
MAZZOLA FILIPPO
MEDURI ANDREA
MICELI MARCO
MINIGHINI DANIELE
MORONI FILIPPO
MORONI GIAN MARCO
MUSETTI LORENZO
NAPOLITANO STEFANO
NARDI LUCA
N’GANTHA LLISO YANNICK
NOSEI AURORA
NOSEI GIACOMO
OCLEPPO JULIAN
ORNAGO FABRIZIO
ORSO ALBERTO
PAGANETTI VITTORIA
PAMPANIN PIETRO
PAOLETTI MATILDE
PAOLINI JASMINE
PARADISI ANNA
PARENTI LUCA
PASSARO FRANCESCO
PEDONE GIORGIA
PELLEGRINO ANDREA
PEREGO GIULIO
PEREZ WILSON YAIMA
PETRILLO GRETA
PIERI JESSICA
PIERI TATHIANA
PIGATO LISA
PIRAINO GABRIELE
QUINZI GIANLUIGI
RAPAGNETTA DANIELE
RICCI BEATRICE
RICCI MATTIA
ROCCHETTI SOFIA
ROMANO FILIPPO
ROSSI FEDERICA
ROTTOLI LORENZO
RUBINI STEFANIA
RUGGERI JENNIFER
SACCO FEDERICA
SCIAHBASI LORENZO
SCOTUZZI FEDERICO
SENSI BENEDETTA
SEPPI ANDREAS
SERAFINI ASIA
SERAFINI MARCELLO
SILVI ARIANNA
SIMONE ALESSANDRA
SINNER JANNIK
SONEGO LORENZO
STEFANINI LUCREZIA
TABACCO FAUSTO
TABACCO GIORGIO
TAMMARO MARIANO
TEODOSESCU ALESSANDRA
TRAMONTIN ALESSIO
TRAVAGLIA STEFANO
TREVISAN MARTINA
TRIONE RICCARDO
TURATI BIANCA
URGESI FEDERICA
VALENTE DENISE
VALLETTA EMMA
VANNI LUCA
VASAMI’ JACOPO
VAVASSORI ANDREA
VERSTEEGH ALESSANDRO
VINCENT RUGGERI SAMUEL
VIOLA MATTEO
ZANOLINI CAMILLA
ZEPPIERI GIULIO
ZIODATO SARA
ZUCCHINI ARIANNA

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