I telecronisti calcistici sudamericani sono noti per la loro foga nel raccontare gli incontri. Toni elevati, ritmo incalzante ed incredibili “note” raggiunte in occasione dei gol. Insomma, un modo di vivere il calcio davvero coriaceo, ma al momento sono tutti costretti a restare a casa a causa della quarantena dovuta al Coronavirus. Ebbene, uno di questi commentatori si è dilettato nel commentare la moglie alle prese in cucina, quello che ne è venuto fuori è stato un video esilarante, retwittato anche dal tennista svizzero Wawrinka, davvero sorpreso da questa particolare telecronaca… ecco il video!

Relatores de fútbol en la Cuarentenapic.twitter.com/9SFzgTdLGk — FútbolPyo ⚽️ (@RecaudacionesPy) March 18, 2020

Valuta questo articolo