Sono trascorsi quasi due mesi dalla tragica morte di Kobe Bryant e della piccola Gigi. In questo periodo in cui il mondo intero deve fare i conti con una terribile pandemia, sembra quasi che ci si sia dimenticati della scomparsa dell’ex stella NBA, ma non è affatto così. Il Black Mamba e la sua dolce figlia 13enne vivono dentro tutti i loro cari, i tifosi, gli appassionati di basket e sport.

Ne ha dato dimostrazione Vanessa Bryant, moglie di Kobe, che ha postato oggi sui social una bellissima foto di un tatuaggio che ritrae padre e figlia insieme sorridenti. “Mi sono appena imbattuta in questo. Così incredibile. Che BELLISSIMO tributo ai miei Gigi e Kobe. Kobe non vorrebbe mai eclissare la nostra bambina. Grazie per onorarli insieme❤️. @ benji_kb24 Questo è davvero bellissimo. @stevebutchertattoos“, ha scritto la dolce metà di Kobe.

