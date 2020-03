E’ stato senza dubbio uno dei giocatori più forti della storia della Bulgaria, portando la sua Nazionale fino alla semifinale di USA ’94, arrendendosi solo all’Italia.

Hristo Stoichkov adesso è diventato opinionista per una tv di Miami, sfruttando la sua esperienza per commentare la MLS e il calcio estero. Intervistato ai microfoni del Mundo Deportivo, l’ex Barça non le ha mandate a dire a Cristiano Ronaldo, lanciandogli una velenosa frecciata: “non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Perché? Io non cerco titoli facili, voglio parlare di calcio e per questo cerco aneddoti e insegnamenti. E poi parlo con i migliori. Le migliori interviste sono quelle che faccio all’interno della mia famiglia, il Barcellona, e specialmente quella con Messi. Con lui ci capivamo al volo, abbiamo vissuto le stessi situazioni come la vittoria del Pallone d’Oro e l’essere un calciatore d’élite. Non ci sarà mai nessuno come lui. E poi mi sono trovato bene con Mourinho, che mi vuole molto bene, Ancelotti e Simeone. E anche Klopp che ho intervistato tre giorni prima della finale di Champions”.

Valuta questo articolo