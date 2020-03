L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze devastanti sul mondo dello sport: dopo le varie cancellazioni e i tanti rinvii di eventi sportivi, in attesa di sapere ancora se si disputeranno o meno le Olimpiadi di Tokyo 2020, arriva dall’ATP e dalla WTA un’importante comunicazione: tutto fermo fino al 7 giugno. Slittano, dunque, anche gli Internazionali d’Italia, in programma dal 4 al 17 maggio: si lavora per trovare una nuova data.

“Dopo un’attenta considerazione e visto il proliferare del coronavirus, gli eventi della primavera sulla terra battuta non si disputeranno nelle date fissate. La lista comprende i tornei combined di Madrid e Roma, i tornei WTA di Strasburgo e Rabat ed i tornei ATP di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. Tutto il circuito professionistico è sospeso fino al 7 giugno. Non si giocheranno nelle settimane inizialmente programmate nemmeno i Challenger e gli eventi del circuito ITF. I tornei in calendario dall’8 giugno sono al momento in programma secondo il calendario fissato a inizio stagione“, questa la nota ufficiale.

