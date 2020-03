A seguito della decisione della Federazione Italiana Sport Invernali di sospendere a far data da lunedì 9 marzo, ogni attività sportiva per tutte le discipline federali, con la sola eccezione degli atleti già presenti sui territori di gara di Coppa del mondo e dei Mondiali juniores. Facciamo il quadro riassuntivo disciplina per disciplina di coloro che gareggeranno nel corso della settimana.

SCI ALPINO

Alle tre gare femminili di Are (slalom parallelo giovedì 12 marzo, gigante venerdì 13 marzo e slalom sabato 14 marzo) che chuderanno la stagione prenderanno parte Federica Brignone (leader della classifica generale di Coppa del mondo femminile, leader nel gigante e terza nella classifica di parallelo), Marta Bassino (quinta nella classifica generale, quarta in quella di gigante e sesta in parallelo con 78 punti), Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Irene Curtoni e Laura Pirovano, mentre gli uomini sono impegnati a Kranjska Gora (Slo) in gigante sabato 14 marzo con Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer e in slalom domenica 15 marzo con Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti. Ai Mondiali juniores in corso di svolgimento a Narvik (Nor) saranno presenti nei prossimi giorni Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Martino Rizzi, Simon Talacci, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Giulia Albano, Ilaria Ghisalberti, Sara Allemand, Viviana Sereni e Monica Zanoner.

SCI DI FONDO

Federico Pellegrino, quarto nella classifica sprint con 385 punti, dietro a Johannes Klaebo con 550 punti, Erik Valnes con 405 e Paal Golberg, gareggerà nelle sprint a tecnica classica e a tecnica libera di Quebec City (Can) di sabato 14 e domenica 15 marzo e alla sprint in tecnica libera di Minneapolis (Usa) di martedì 17 marzo.

BIATHLON

Tutta la squadra che ha preso parte alle gare di Nove Mesto (Cze) prenderà parte alle tappe rimanenti di Kontiolahti (dal 12 al 15 marzo) e di Oslo (dal 20 al 22 marzo) con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Impegnata negli Europei juniores di Hochfilzen (dall’11 al 15 marzo) anche la squadra di categoria con Daniele Fauner, Patrick Braunhofer, Iacopo Leonesio, Stefano Canavese, Michele Molinari, Cedric Chritille, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Linda Zingerle.

SALTO CON GLI SCI

Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, già presenti in Norvegia per avere partecipato alle gare di Oslo, prenderanno parte alle gare di Trondheim dell’11-12 marzo, poi faranno rientro in Italia.

SNOWBOARD

Michela Moioli, leader della classifica di snowboardcross femminile con 900 punti di vantaggio su Belle Brockhoff, sarà al via della finale di Veysonnaz di domenica 15 marzo, così come Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Emanuel Perathoner, tutti in corsa per il podio finale tra gli uomini. Siamo in attesa di capire se lo slalom parallelo di Winterberg, originariamente previsto per domenica 15 marzo e cancellato, verrà recuperato in altra località.

SCI VELOCITA’

Simone Origone, leader della classifica generale maschile con 600 punti davanti a Simon Billy con 440, e Valentina Greggio, seconda nella graduatoria femminile con 405 punti contro i 600 di Britta Backlund, prenderanno parte alle tre rastnti prove di Coppa del mondo previste nella località spagnola di Formigal (domenica 15 marzo) e ad Andorra (Grand Valira) il 3 e 4 aprile

