Il loro rapporto per un periodo non è stato certamente idilliaco, ma a sentir parlare oggi Luciano Spalletti di Francesco Totti, sembra che tra di loro sia tornato il sereno.

Intervenuto all’inaugurazione della settima edizione del Corso di Team Manager dell’Università LUISS, l’ex allenatore di Roma e Inter ha ammesso: “sono uno fortunatissimo perché ho avuto la possibilità di vedere Totti anche durante gli allenamenti e non solo nelle partite. E oltre ai gol che ha fatto in partita e a cui tutti sono affezionati come me, ce ne sono stati molti di più negli allenamenti. E ringrazio lui prima di tutti per avermeli fatti vedere. Facciamo che si ringrazia anche Gesù per averci concesso questa cosa qui“.

