E’ passato più di un mese dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant e della sua piccola Gigi, ma l’ex stella NBA e la sua dolce figlia 13enne non saranno mai dimenticati. Un dolore straziante, per Vanessa Bryant, che ha fatto commuovere il mondo intero col suo discorso lo scorso 24 febbraio, e per le sue tre figlie, Natalia, Bianca e Capri.

La famiglia Bryant si è riunita nei giorni scorsi: Vanessa Bryant ha infatti postato uno scatto davvero commovente, che la ritrae in compagnia delle figlie davanti ad un bellissimo murales che raffigura suo marito e la sua piccola Gigi. Non mancano i sorrisi, caratteristici della famiglia Bryant, come papà Kobe ha insegnato a tutte le sue figlie. La foto non poteva che essere accompagnata dalla canzone “Smile”, di Nat King.

