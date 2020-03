Era poco più di una formalità, ma Michela Moioli ha voluto ribadire la sua superiorità fino alla fine. L’atleta azzurra ha dominato la finale di snowboardcross di Veysonnaz, ultima prova di Coppa del Mondo, portandosi a casa la terza sfera di cristallo della carriera dopo i successi del 2016 e del 2018. Per mettere in ghiaccio la tripletta sarebbe bastato arrivare in fondo alla semifinale, visto il vantaggio accumulato sulle avversarie, ma Michela Moioli ha vinto semifinale e finale. La fame della campionessa…

