Terzo appuntamento stagionale per la Cdm di snowboardcross che torna a riabbracciare l’Europa a più di un mese di distanza dalla due giorni di gare in Canada. Un weekend trionfale per il team italiano capace di vincere ben tre delle quattro prove in programma con Omar Visintin, Lorenzo Sommariva e Michela Moioli. I tre azzurri ci riproveranno anche a Sierra Nevada, in Spagna, dove gareggeranno insieme ad altri compagni di squadra tra i quali Emanuel Perathoner, Filippo Ferrari, Michele Godino, Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Raffaella Brutto.

L’Italia arriva all’impegno in terra iberica da grande favorita: Sommariva e Moioli infatti, sono al comando delle rispettive classifiche generali con un discreto margine di vantaggio sui rivali quando mancano due gare al termine della stagione. La 24enne di Alzano Lombardo vanta 700 punti in più rispetto all’australiana Belle Brockhoff, mentre il 26enne dell’Esercito è avanti di 340 lunghezze sull’austriaco Alessandro Haemmerle. Quello di Sierra Nevada quindi, potrebbe già essere un appuntamento decisivo per i verdetti finali: lo scopriremo sabato al termine delle prove fissate per le ore 12.

