L’appuntamento di chiusura della Coppa del mondo di snowboardcross sulla pista di Veysonnaz (Svi) riservata ai migliori 16 e alle migliori 16 della classifica è stato confwrmato dagli organizzatori, ma anticipato da domenica 15 a venerdì 13 marzo con inizio alle ore 13.30.

Ricordiamo che alle gare prenderanno parte Michela Moioli (leader della graduatoria femminile), a cui basterà presentarsi al via della competizione per essere certa del terzo titolo della carriera, mentre Lorenzo Sommariva, Omar Visintin ed Emanuel Perathoner si giocano vittoria e podio in quella maschile.

Valuta questo articolo