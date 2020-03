Roland Fischnaller ha vinto la Coppa del mondo di parallelo. Il fenomenale 39enne campione dello snowboard aveva bisogno di una decina di punti per essere aritmeticamente certo di avere conquistato per la prima volta in carriera la graduatoria che somma i punti del gigante a quelli dello slalom, e il piazzamento è puntualmente arrivato nelle qualificazioni del secondo PGS di Blue Mountain, in Canada, dove ha realizzato il terzo tempo complessivo.

A tre gare dalla conclusione, il suo vantaggio sulla concorrenza è diventato incolmabile e si aggiunge al trionfo già arrivato nella singola specialità del gigante. L’apino di Funes è stato successivamente eliminato negli ottavi di finale, in una gara che ha visto Edwin Coratti salire sul podio (il numero 26 stagionale per l’Italia) con il terzo posto dietro al russo Dmitry Loginov e al tedesco Stefan Baumeister.

“A centrare l’obiettivo mancava poco, ma realizzarlo è sempre difficile – ha detto Roland -. Però sono sicuro dei miei mezzi, sono certamente molto contento perchè si tratta del risultato più grande della mia carriera, ho ottenuto un risultato al quale ogni atleta di questa disciplina aspira, perchè bisogna essere sempre sul pezzo e io ci sono riuscito. Questa coppa per me vale tanto perchè esattamente l’1 marzo di 23 anni fa esordii in Coppa del mondo e oggi mio figlio Florian di 3 anni ha partecipato alla sua prima gara. Mi inorgoglisce il fatto di avere raggiunto un risultato uguale a quello di un idolo come Gustav Thoeni. Ma adesso non mi fermo, guardo avanti verso la prossima sfida che sarà contro Prommegger in slalom. Attualmente sono secondo e l’austriaco è particolarmente in forma, ma a Livigno giocheremo in casa. Il prossimo sogno? Le Olimpiadi sono certamente importanti ma la medaglia è frutto della gara di un giorno, la coppa invece richiede un cammino costante“.

Ordine d’arrivo PGS maschile Blue Mountain (Can):

Dmitry Loginov (Rus) Stefan Baumeister (Ger)

3. Edwin Coratti (Ita) Robert Burns (Usa)

11. Roland Fischnaller (Ita)

14. Mirko Felicetti (Ita)

20. Maurizio Bormolini (Ita)

27. Daniele Bagozza (Ita)

Ordine d’arrivo PGS femminile Blue Mountain (Usa):

Ramona Hofmeister (Ger) Sofia Nadyrshina (Rus) Selina Joerg (Ger) Sabine Schoeffmann (Aut)

21. Nadya Ochner (Ita)

