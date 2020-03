In ottemperanza al Decreto del Governo emanato in data 8 marzo, la tappa della Fis Snowboard World Cup in programma martedì 10 marzo a Livigno che prevedeva uno slalom parallelo è stata annullata. “Prendiamo atto delle decisioni del Governo” ha dichiarato il Presidente di Apt Livigno Luca Moretti “voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato incessantemente per preparare l’evento e gli atleti che si stavano allenando qui a Livigno. Siamo in piena emergenza e con grande senso civico seguiamo alla lettera le decisioni che hanno come obiettivo quello di evitare il contagio e di salvaguardare la salute pubblica”.

A questo punto mancherà solamente la tappa di Winterberg di sabato 14 marzo a concludere la stagione della specialità in una classifica che vede Andreas Prommegger comandare con 2260 punti davanti a Roland Fischnaller (già vincitore della generale e di quella di gigante) con 1750, mentre domenica 15 marzo si terrà la prova mista a squadre.