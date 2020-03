La Federazione Internazionale dello Sci ha comunicato ufficialmente che la gara di slalom parallelo in programma domenica 15 marzo che chiudeva la Coppa del mondo e cancellata nei giorni scorsi, non verrà recuperata. Si chiude così la stagione del parallelo che ha visto Roland Fischnaller grande protagonista con il primo posto nella graduatoria generale che tiene conto di gigante e slalom, il primo posto nella classifica singola di gigante e il secondo posto in quella singola di slalom dietro ad Andreas Prommegger, con Daniele Bagozza quarto, Maurizio Bormolini quinto e Aaron March sesto. I podi complessivi della squadra italiana nelle due specialità sono così 15, con sei vittorie (tre di Roland Fischnaller con PGS di PyeongChang, una di Mirko Felicetti nel PGS di Blue Mountain, una di Edwin Coratti nel PGS di Rogla e una di Daniele Bagozza nel PSL di Bad Gastein).