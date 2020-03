Italia grande protagonista nello slalom parallelo disputato a Tauplitz (Aut) e valido per la Coppa Europa. Sono ben tre infatti, le azzurre presenti nelle prime cinque posizioni della prova femminile: parliamo di Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Giulia Gaspari che occupano dalla terza alla quinta piazza.

Ottima la prestazione della Caffont, al terzo podio stagionale dopo quelli centrati a Lenzerheide nel mese di febbraio: la 21enne di Belluno ha superato nella Small Final la compagna di squadra Coratti. Si è fermata poco più dietro, ossia ai quarti di finale, la 24enne di Cortina Giulia Gaspari. La vittoria è andata alla polacca Aleksandra Krol, brava nell’avere la meglio nella finalissima sulla padrona di casa Sabine Schoeffmann, sempre in vetta nella generale. Non hanno partecipato alla fase conclusiva Sindy Schmalzl, Aline Moroder, Alice Lombardi e Lucia Dalmasso.

In campo maschile si è confermata la netta supremazia dell’Austria che ha messo quattro atleti nei primi quattro posti così come nella prova di sabato: questa volta al vertice c’è Fabian Obmann davanti a Sebastian Kislinger mentre è terzo il leader della generale Alexander Payer. Non è andato oltre gli ottavi di finale Gabriel Messner, dodicesimo, Marc Hofer invece, è stato eliminato nel corso delle qualificazioni. Le ultime due tappe della competizione si disputeranno a Davos, in Svizzera, il prossimo 21 e 22 marzo.

Ordine d’arrivo PSL femminile Coppa Europa Tauplitz (Aut):

KROL Aleksandra POL SCHOEFFMANN Sabine AUT

3. CAFFONT Elisa ITA

4. CORATTI Jasmin ITA

5. GASPARI Giulia ITA

18. SCHMALZL Sindy ITA

20. MORODER Aline ITA

27. LOMBARDI Alice ITA

32. DALMASSO Lucia ITA

Ordine d’arrivo PSL maschile Coppa Europa Tauplitz (Aut):

OBMANN Fabian AUT KISLINGER Sebastian AUT PAYER Alexander AUT AUNER Arvid AUT

12. MESSNER Gabriel ITA

17. HOFER Marc ITA

