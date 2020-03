Dopo Livigno, la Federazione Internazionale dello Sci ha comunicato la cancellazione anche dell’ultima prova di Coppa del mondo in programma sabato 14 marzo e domenica 15 marzo a Winterberg.

Sulla pista tedesca si sarebbe dovuto disputare uno slalom parallelo e uno slalom a squadre, al momento non è stato ancora deciso se la gara verrà recuperata in altra località oppure no. Ricordiamo che la classifica di specialità vede al comando l’austriaco Andreas Prommegger con 2260 punti davanti a Roland Fischnaller (già vincitore della graduatoria generale e di quella di gigante) con 1750, Stefan Baumeister è terzo con 1600, seguito da Daniele Bagozza con 1580, Maurizio Bormolini con 1510 e Aaron March con 1130.

Al momento rimane confermato l’appuntamento di Veysonnaz di domenica 15 marzo che chiude la stagione dello snowboardcross.

