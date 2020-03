La prima manche del singolo maschile di scena a Koenigssee, ultimo appuntamento della Cdm, ha regalato grande spettacolo. Roman Repilov e Dominik Fischnaller, in lotta per la coppa e divisi da un solo punto, non hanno dato il meglio e si sono fermati rispettivamente in quarta e quinta posizione. A separarli ci sono 72 millesimi e tutto può ancora succedere nella seconda parte della prova: il 26enne di Bressanone, poco preciso nell’ultimo tratto della pista, deve assolutamente superare il russo se vuole ambire al primo titolo della sua carriera. Al momento davanti a tutti c’è il tedesco Felix Loch, bravo nel mettersi davanti al Semen Pavlichenko, indietro di soli 5 millesimi, e all’austriaco Jonas Mueller. L’appuntamento è per le ore 11,35 quando scatterà la run decisiva per i verdetti finali.

Ordine d’arrivo 1a manche singolo maschile Cdm Koenigssee (Ger):

1. LOCH Felix GER 49.021

2. PAVLICHENKO Semen RUS +0.005

3. MUELLER Jonas AUT +0.037

4. REPILOV Roman RUS +0.109

5. FISCHNALLER Dominik ITA +0.181

12. FISCHNALLER Kevin ITA +0.396

23. FELDERER Leon ITA +0.873

GUFLER Lukas ITA non ha terminato la manche