Roman Repilov ha vinto la Cdm 2019/2020 di slittino pista artificiale. Il russo non ha esitato nell’ultima prova andata in scena sul budello di Koenigssee prendendosi un meritato terzo posto, che gli ha permesso di difendere la vetta della generale dall’assalto di Dominik Fischnaller, fermatosi in quinta posizione. Il 26enne di Bressanone ha offerto una prova generosa, ma ciò non è bastato per impensierire il russo capace di far registrare il miglior tempo nella run conclusiva.

Qualche rimpianto c’è, ma Dominik può comunque sorridere per una stagione condotta sempre all’attacco e chiusa al secondo posto nella generale a sole 16 lunghezze da Repilov. Il successo odierno è andato al russo Semen Pavlichenko, di un soffio davanti all’austriaco Jonas Mueller, staccato di appena tre millesimi. Ha concluso la gara tra i migliori quindici Kevin Fischnaller, precisamente 14esimo a poco più di sei decimi dal leader, mentre si è fermato in 21esima piazza Leon Felderer.

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Koenigssee (Ger):

1. PAVLICHENKO Semen RUS 1:38.359

2. MUELLER Jonas AUT +0.003

3. REPILOV Roman RUS +0.067

4. LOCH Felix GER +0.083

5. FISCHNALLER Dominik ITA +0.365

14. FISCHNALLER Kevin ITA +0.640

21. FELDERER Leon ITA +1.294

GUFLER Lukas ITA non ha terminato la prima manche