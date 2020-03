Dopo un lungo tira e molla è arrivata la decisione tanto attesa da parte dell’Uefa: Siviglia-Roma ed Inter-Getafe non si giocheranno. Le due gare sono state rinviate come noto a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e non solo. I due match validi per i sedicesimi di finale di Europa League si sarebbero dovuti giocare questo giovedì, ma con un comunicato l’Uefa ha annunciato che a causa delle restrizioni imposte dalla Spagna i match saranno rinviati a data da destinarsi. Per quanto concerne invece la gara tra Napoli e Barcellona della prossima settimana, ci sarà da attendere per capire come si evolverà la situazione legata al Coronavirus.

