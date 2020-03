Maria Sharapova ha ben pensato di mettere in atto un gesto lodevole per allietare la quarantena di alcuni dei suoi fans ai tempi del Coronavirus. L’ex tennista è proprietaria della griffe di caramelle Sugarpova, che verrà utilizzata per far tornare un po’ il sorriso a coloro i quali sono barricati in casa ormai da diverse settimane.

La Sharapova ha spiegato così la sua idea: “L’altro giorno, un mio amico mi ha inviato una scatoletta piena di dolci che mi ha rallegrato la giornata. Noi di Sugarpova abbiamo pensato che con un semplice atto di gentilezza si può fare molto per un amico, un collega o un infermiere o anche un medico, persone che in questo momento stanno vivendo una situazione difficile“.

Il post Instagram della Sharapova prosegue, con le indicazioni su come ricevere le caramelle griffate Masha: “Vogliamo inviare una convenzione regalo piena di dolci Sugarpova per allietare la loro giornata. Nomina una persona e noi invieremo un pacchetto a chiunque tu nomini“.

