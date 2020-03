In attesa di capire quando si recupererà il 26° turno di Serie A, la Lega ha deciso di rinviare al 13 maggio anche Sampdoria-Hellas Verona, che avrebbe dovuto giocarsi domani sera al Ferraris.

Questo il contenuto del comunicato pubblicato oggi: ‘La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020‘.

