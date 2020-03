E’ stato ufficializzato questa sera il Decreto del Consiglio dei Ministri per arginare il Coronavirus, tante le misure assunte per contrastare l’epidemia, tra cui la chiusura delle scuole e il divieto di pubblico per le manifestazioni sportive.

Disposizioni a cui si è accodata la FIGC, che ha confermato in una propria nota le porte chiuse per ogni match di Serie A: ‘Tenuto conto delle disposizioni emanate e delle ulteriori indicazioni ricevute dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonché di assicurarne lo svolgimento e consentirne la conclusione, la FIGC ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A‘.

