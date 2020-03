Juventus-Inter potrebbe non giocarsi il prossimo 13 maggio insieme alle altre partite rinviate di questo turno per Coronavirus, nella prossima Assemblea di Lega straordinaria fissata per mercoledì si discuterà di una nuova possibilità.

Il derby d’Italia e le gare posticipate del 26° turno potrebbero giocarsi nel prossimo week-end da sabato a lunedì, con il match tra nerazzurri e bianconeri da disputarsi il 9 marzo, quando sarà terminata l’ordinanza che prevede che i tifosi di Lombardia, Veneto ed Emilia non possano entrare allo stadio. Così facendo, Juve-Inter si giocherebbe con i supporters di entrambe le squadre, non solo di quelli juventini. Ovviamente questa ipotesi potrebbe avvenire solo nel caso in cui le ordinanze non dovessero essere prolungate, a quel punto sarebbero inevitabili le porte chiuse, visto che rinviare altre gare intaserebbe il calendario.

Valuta questo articolo