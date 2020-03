Nel corso dell’assemblea della Lega Serie A si sono delineate, come prevedibile, due fazioni: chi vuole riprendere a giocare al più presto e chi invece sceglie la strada della prudenza. Claudio Lotito fa parte del primo gruppo. Fosse per il presidente capitolino, la Lazio sarebbe già tornata ad allenarsi. Del resto, come racconta Tuttosport, Lotito è alquanto ottimista sulla situazione: “avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…“. Ottimismo smorzato da una stoccata ironica di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, evidentemente di altro avviso: “eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“.



