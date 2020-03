Dopo giorni di incertezza, continui cambi di programma e anche qualche battibecco, finalmente sono state fissate le date e gli orari definitivi dei recuperi della 26ª Giornata di Serie A, parzialmente rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Il programma inizierà domenica 8 marzo, per la gioia di tutte le tifose che potranno festeggiare la festa delle donne guardando (dalla tv, i match saranno a porte chiuse!) la propria squadra del cuore.

Si comincia con Parma-Spal alle 12:30, poi Milan-Genoa e Sampdoria-Verona alle 15:00, passando per Udinese-Fiorentina alle 18:00 e il tanto atteso Derby d’Italia fra Juvenuts e Inter alle 20:45. Ancora da definire Sassuolo-Brescia. Per quanto riguarda invece le partite della 25ª Giornata, la data scelta per il recupero il 18 marzo.

Domenica 8 marzo (26ª Giornata):

12:30 Parma-Spal

15:00 Milan-Genoa e Sampdoria-Hellas Verona

18:00 Udinese-Fiorentina

20:45 Juventus-Inter

Da definire Sassuolo-Brescia

Mercoledì 18 marzo (25ª Giornata):

18:30 Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma

Da definire Inter-Sampdoria

