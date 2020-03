Sono andate in scena oggi due partite di Serie A d pallacanestro maschile, valide per la 24ª giornata del campionato italiano. Sorride Trieste, che ha trionfato all’Allianz Dome, senza pubblico a causa dell’allarme Coronavirus, contro Pistoia, aggiudicandosi il match col punteggio di 97-80. I triestini sono stati autori di un gesto da applausi, apponendo nei seggiolini del palazzetto i nomi degli abbonati, in un momento davvero difficile per tutta l’Italia.

Niente da fare per invece per la Virtus Roma, che ha ceduto al Palalottomatica contro il Sassari, col punteggio di 88-93.

Valuta questo articolo