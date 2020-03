Dopo un primo momento di titubanza, che ha costretto i giocatori di Parma e Spal a tornare negli spogliatoi dopo l’appello di Spadafora alla Figc di sospendere il campionato italiano di Serie A, è arrivata la comunicazione ufficiale: si gioca! Il fischio d’inizio sarà però adesso alle 13.45. La Lega ha dato il via libera, ma la situazione potrebbe cambiare per i match in programma per il resto della giornata.

