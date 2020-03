Il Times ogni anno elegge la propria “Donna dell’anno”. Si tratta di una copertina molto ambita, nella quale son finite diverse donne di altissimo spessore dal 1920 ad oggi. L’ultima edizione è stata quella della cifra tonda, la numero 100, con Greta Thunberg a campeggiare in copertina.

In occasione della centesima edizione, il Times ha voluto creare una raccolta con tutte le grandi donne finite in copertina, tra queste troviamo anche una grande sportiva del calibro di Serena Williams. L’americana è stata eletta donna dell’anno nell’ormai lontano 2003, agli albori della sua carriera tennistica. All’interno di questa Top 100 troviamo celebrità di ogni genere. Oltre alla sportiva Serena, vi sono donne del mondo dello spettacolo come Beyoncé ed Oprah Winfrey, altre legate alla politica come Michelle Obama, Nancy Pelosi, la tedesca Merkel ed Hillary Clinton. Troviamo anche una fetta di Inghilterra con Lady Diana e Margaret Thathcer. Insomma, all’interno del gotha c’è spazio anche per Serena Williams, una sportiva di colore capace di cambiare la visione dello sport.

Valuta questo articolo