Serena Williams sta osservando la sua quarantena in famiglia a causa dello stop dalle attività dovuto al Coronavirus. In questi giorni la tennista americana ha parlato delle difficoltà che sta affrontando nel doppio ruolo di tennista e mamma a tempo pieno, dopo la nascita della sua Olympia. Nello specifico la Williams si è per un attimo immaginata nei panni di Federer, il quale ha ben 4 figli, due coppie di gemelli. Sarebbe impossibile per Serena gestire una tale situazione:

“Tutto è cambiato nella mia vita con la nascita di Olympia. Mi consuma molto tempo e attenzione. Non voglio nemmeno immaginare come sarebbe se avessi due coppie di gemelli come Roger. È come se fosse un supereroe per me“. In effetti avere due coppie di gemelli non deve essere semplice per la famiglia Federer, di certo Mirka dà una grossa mano in tal senso a Roger…

Valuta questo articolo