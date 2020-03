L’emergenza Coronavirus sta costringendo tutte le popolazioni a rimanere chiuse in casa per provare a limitare il contagio del virus e sconfiggerlo il prima possibile. Nonostante il periodo difficile, non mancano, fortunatamente, le occasioni per ridere e scherzare.

Tanti i post sui social che strappano una risata e nelle ultime ore gli appassionati delle due ruote sicuramente avranno sorriso guardando quello pubblicato da Scott Redding su Instagram. Il pilota britannico ha pubblicato una foto che mostra un uomo che, simulando una situazione in metropolitana, si tiene saldamente dalla barra della tenda della sua vasca di casa, con su scritto: “gli esperti raccomandano di rispettare la routine giornaliera anche lavorando da casa. I Londinesi…“.

L’uomo protagonista della foto, però, ha colpito in particolar modo Redding non solo per la sua ironia ma soprattutto per la sua somiglianza con… Franco Morbidelli. “Sono solo io o questo sembra un Franco Morbidelli invecchiato?“, ha infatti scritto Redding su Instagram.

