Quarta gara e quarta vittoria per Simone Origone sul circuito stagionale di Coppa del mondo. Il supercampione valdostano dello sci velocità, impegnato nella prima delle tre gare di Idre che recuperava quella cancellata a Vars qualche settimana fa, ha messo in riga la concorrenza con 167,55 km/h che gli ha consentito di battere l’austriaco Manuel Kramer (battuto per soli 0,33 km/h) e il francese Simon Billy, terzo a a,77 km/h di differenza.

Per Simone si tratta della vittoria numero 47 della carriera che arriva dopo quelle stagionali di Salla (due) e Vars, con la quale allunga ulteriormente in classifica generale, fino a toccare 500 punti, contro i 340 di Billy e i 300 di Kramer, quando mancano cinque prove alla conclusione. Al via era presente anche Ivan Origone, piazzatosi al quinto posto con 165.18 km/h. La gara femminile è stata invece cancellata dalla giuria dopo una serie di ricorsi, in quanto si era formato un buco in traiettoria che era diventato rischioso per le cocorrenti. La gara verrà recuperata venerdì 6 marzo, insieme allo svolgimento del secondo appuntamento in programma, mentre sabato 7 marzo sarà il turno della terza prova.

Ordine d’arrivo gara-1 maschile Idre (Sve):

1 ORIGONE Simone 1979 ITA 167.55

2 KRAMER Manuel 1989 AUT 167.22

3 BILLY Simon 1991 FRA 165.77

4 SHUMILIN Mikhail 1985 RUS 165.57

5 ORIGONE Ivan 1987 ITA 165.18

6 FARRELL Jan 1983 GBR 164.51

7 ABRAHAMSSON Mats 1968 SWE 163.05

8 BACKLUND Erik 199 SWE 162.74

9 RIBBEGARDH Carl 1974 SWE 161.16

10 FOLDYNA Edvard 1989 CZE 161.06

