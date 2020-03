Johannes Klaebo, l’uomo imbattibile nello sprint. Il norvegese si è imposto con autorità anche nella sprint di Drammen, primo dei due appuntamenti settimanali programmati in Norvegia. Per la 16esima sprint consecutiva nessuno è riuscito a superare Klaebo, che anche questa volta è rimasto a lungo dietro nella batteria finale prima di salire in cattedra e spazzare via tutti gli avversari, praticamente archiviando la vittoria della Cdm di specialità. Beffati i compagni di squadra Haavard Taugboel e Eirik Brandsdal, comunque sul podio, e il russo Alexander Bolshunov, quinto al traguardo e ancora saldamente in vetta nella generale quando mancano sette appuntamenti al termine della stagione. Giornata sfortunata per Federico Pellegrino, eliminato ai quarti di finale nonostante una prova più che positiva: il poliziotto di Nus è stato sorpassato in volata dallo svedese Teodor Peterson, avanti di appena tre centesimi, finendo così quattordicesimo. Non hanno superato le qualifiche invece Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Mattia Armellini e Stefan Zelger.

Greta Laurent al pari di Pellegrino, ha lasciato la gara ai quarti di finale dopo una caduta che non le ha impedito di lottare prima del traguardo. La 27enne delle Fiamme Gialle è giunta quindi 26esima, dietro alla svedese Jonna Sundling, prima e capace di spuntarla per un soffio sulla svizzera Nadine Faehndrich e Linn Svahn. Quest’ultima resta al primo posto nella graduatoria di specialità, ma si assottiglia il vantaggio sulla principale inseguitrice, la Sundling, adesso dietro solo di 23 punti. L’altra italiana al via, Lucia Scardoni, non è andata oltre la 44esima piazza. Non ha preso parte alla gara odierna la norvegese Therese Johaug, nettamente al primo posto nella classifica generale.

Ordine d’arrivo qualifiche Sprint TL maschile Cdm Drammen (Nor):

1. KLAEBO Johannes NOR

2. TAUGBOEL Haavard NOR

3. BRANDSDAL Eirik NOR

4. SKAR Sindre NOR

5. BOLSHUNOV Alexander RUS

6. VALNES Erik ITA

14. PELLEGRINO Federico ITA

37. DE FABIANI Francesco ITA

44. HELLWEGER Michael ITA

52. ARMELLINI Mattia ITA

55. ZELGER Stefan ITA

Ordine d’arrivo Sprint TL femminile Cdm Drammen (Nor):

1. SUNDLING Jonna SWE

2. FAEHNDRICH Nadine SUI

3. SVAHN Linn SWE

4. SKISTAD Kristine NOR

5. DAHLQVIST Maja SWE

6. LAMPIC Anamarija SLO

26. LAURENT Greta ITA

44.SCARDONI Lucia ITA